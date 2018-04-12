Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки.
Программное обеспечение для диспетчерской службы такси
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программа для диспетчерской службы такси по функционалу и наполнению сопоставимая с яндекс такси, убер. Поддерживаемые языки французский , английский,китайский, русский.
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