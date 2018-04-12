Программное обеспечение для диспетчерской службы такси

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Требуется программа для диспетчерской службы такси по функционалу и наполнению сопоставимая с яндекс такси, убер. Поддерживаемые языки французский , английский,китайский, русский.

6 лет назад
LargoVinch
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад