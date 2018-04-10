Разработка Приложения аналог WhatsApp или телеграма для Ios и Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки106 просмотров
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Разработка Приложения аналог WhatsApp или телеграма для Ios и Android

Приложение должно  быть платным , при скачивание 

Что бы память не засоряла телефона , как телеграмм сервера заполняла

AndroidiOS
6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад