Приложение для кафе

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок162 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

интерфейс простейший 

размещение столов в кафе 

оформление брони через приложение 

заказ еды на вынос либо доставка через приложение

регистрация подтверждается через смс 

6 лет назад
guest_1523353530751
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад