Приложение для кафе

Приложение должно поддерживать: ККМ Атол 15Ф Эквайринг mPos injenico iCMP Мобильное приложение Sberbank Mobile POS тз пришлю лично требуются примеры работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интерфейс простейший
размещение столов в кафе
оформление брони через приложение
заказ еды на вынос либо доставка через приложение
регистрация подтверждается через смс
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