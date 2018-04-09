Настройка телеграмм канала

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо настроить новостной портал для группы в телеграмм.

6 лет назад
vlad-lrs
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад