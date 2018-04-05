Здравствуйте. Требуется разработать мобильное приложение для заказа услуги транспортной компании. Имеется: - Полная документация по Rest Api . Проведены тесты, все работает. - Прототипы всех страниц приложения с комментариями - АПК старого приложения (чтобы посмотреть как работает предыдущая версия) - Исходники старого ...
Мобильное приложение для планшета (для компании по вывозу мусора)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание проекта:
Приложение для андроид планшета (IOS НЕ НУЖЕН!), маршрутные листы для мусоровозов,
отслеживать по GPS в течении раб.дня, фото с места, если требуется, учёт времени и других параметров. Обязательно Связь с бухгалтерией 1с, версия 7.7. сейчас маршр. листы печатаются на бумаге и выдаются водителю. Водитель=пользователь=ответственное лицо за исполнение маршрута. По итогам дня данные с листа заносятся в бух. программу.
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