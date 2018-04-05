Мобильное приложение для планшета (для компании по вывозу мусора)

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Описание проекта:

Приложение для андроид планшета (IOS НЕ НУЖЕН!), маршрутные листы для мусоровозов,

отслеживать по GPS в течении раб.дня, фото с места, если требуется, учёт времени и других параметров. Обязательно Связь с бухгалтерией 1с, версия 7.7. сейчас маршр. листы печатаются на бумаге и выдаются водителю. Водитель=пользователь=ответственное лицо за исполнение маршрута. По итогам дня данные с листа заносятся в бух. программу.

6 лет назад
OilSeeds
Вадим 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад