Мобильное приложение для планшета (для компании по вывозу мусора)

Описание проекта:

Приложение для андроид планшета (IOS НЕ НУЖЕН!), маршрутные листы для мусоровозов,

отслеживать по GPS в течении раб.дня, фото с места, если требуется, учёт времени и других параметров. Обязательно Связь с бухгалтерией 1с, версия 7.7. сейчас маршр. листы печатаются на бумаге и выдаются водителю. Водитель=пользователь=ответственное лицо за исполнение маршрута. По итогам дня данные с листа заносятся в бух. программу.