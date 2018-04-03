Здравствуйте. Требуется разработать мобильное приложение для заказа услуги транспортной компании. Имеется: - Полная документация по Rest Api . Проведены тесты, все работает. - Прототипы всех страниц приложения с комментариями - АПК старого приложения (чтобы посмотреть как работает предыдущая версия) - Исходники старого ...
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Нужно доработать мобильное приложение на двух платформах ios и android
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