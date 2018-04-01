Разработка мобильного приложения

Разработать мобильное приложение на платформе Android и iOS.

Цель: Информация о городских автомойках с возможностью записи на мойку машины.

Описание:

1. Автомойка регистрируется в личном кабинете приложения приложении (получает логинпароль). Заполняет информацию о местонахождении, ценах на услуги и тд. Предусмотреть возможность выбора графика работы на 7 дней в виде календаря с указанием занятого и свободного времени по часам (заполняет в режиме реального времени администратор автомойки). Администратор в режиме реального времени видит уже забронированне места на сегодня и на 7 дней вперед, при необходимости может отменить бронь, завершить заказ в случае если клиент не приехал в забронированный срок (в том числе предусмотреть возможность добавления клиента в черный список из которого не возможно в дальнейшем осуществлять бронирование мест).

2. Пользователь скачивает приложение, регистрируется по номеру своего телефона и видит список зарегистрированых автомойек с информацией о местонахождении, цене и т.д., в том числе с отображением на карте города. "Провалившись" в нужную мойку пользователь видит свободные места на помывку на сегодняшний день и на 7 дней вперед. При желании пользователь может забронировать место на мойке из перечня свободных мест. За 20 мин до забронированного времени пользователь получает push-уведомление о том, что подходит его очередь. а так же в случае не явки на мойку уведомление о том что его бронь снята.

3. Администратор приложения видит всю информацию обо всех автомойках и клиентах зарегистрированных в приложении, имеет возможность удалениякорректировки данных о мойках и клиентах (все функции стандартного администратора системы с полными правами)

Дополнительно:

- Пользователи могут оставлять комментарии и оценки по автомойкам.

- Администратор мойки может формировать сводные отчеты о количестве заказов в разрезе клиентов за произвольный период.

- Предусмотреть возможность организации списка моек по рейтингу на основании оценок пользователей, а так же возможность повысить рейтинг мойки вручную администратором системы. Мойки с высоким рейтингом пользователей отображаются в верху списка, мойки с высоким рейтингом установленным администратором системы отображаются вверху списка, выделяются жирным шрифтом и помечаются значком (к примеру "высокое качество" или др.)

- Для пользователей предусмотреть возможность поиска мойки и фильтра по названию, адресу, рейтингу

- В личном кабинете пользователя предусмотреть возможность изменения личных данных и номера телефона, выхода из аккаунта.

- В личном кабинете автомойки предусмотреть возможность изменения данных.

- Предусмотреть раздел связи с техподдержкой приложения.

- Формат базы данных и СУБД предлагаю обсудить отдельно.