Yltima

Максим Yltima

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик сайтов и программ

Работаю web-программистом, дизайнером по созданию макетов для сайтов и интернет-магазинов, seo-оптимизатором и администратором сайтов.

Опыт работы с 2009 года. Принимал участие более чем в 300 проектах.

Технологии которые использую: html, css, php, mysql, javascript и jquery, C#, Asp.net.

Макеты дизайна разрабатываю в PhotoShop. 

Мной разработана собственная система управления сайтом. Она позволяет легко работать с сайтом, обрабатывать заказы или заявки, редактировать информацию на сайте. В некоторых случаях использую её для реализации вашего проекта, в других случаях использую cms-системы: WordPress, Bitrix, Jomla, Opencart, Modx, Drupal .

Немного о мобильной версии сайта.

Я разрабатываю как сайты с адаптивным дизайном (отлично отображаются на разных устройствах: компьютерах, планшетах и смартфонах), так и с отдельной мобильной версией.

Это зависит от Ваших задач и разницы отображаемой информации для различных устройств.

Занимаюсь продвижением сайтов, провожу аудит сайта, настройку seo, закупку ссылочной массы, а также настройку контекстной рекламы.

Могу разработать как просто продающий текст, текст легенду о компании, так и seo-ориентированный текст (по методу LSI).

На все работы предоставляю гарантию!

Жду вашего ответа.

С уважением, Максим Журавлёв

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$240
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Отзывы фрилансеров

konderson
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$240
3 балла
5 лет назад
Laravel + php
LaravelPHP
К сожалению не смогли договориться о первоначальной предоплате поэтому сделка не состоялась.
Супер разработчик, выполнил все шикарно и в срок.
Ответный отзыв
vitmak38
Виктор 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Правки на сайте платформа битрикс
Отлично
Супер сделал работу
Ответный отзыв
is_kondratyev
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Поправить верстку на сайте и настроить js скрипт сайто на wordpress
JavaScriptWordPress
Рекомендую. Заказчик понравился. Всё в рамках ТЗ, общение продуктивно и оперативно. Надеюсь на дальнейшие совместные проекты.
Хороший разработчик, рекомендую
Ответный отзыв