Разработчик сайтов и программ

Работаю web-программистом, дизайнером по созданию макетов для сайтов и интернет-магазинов, seo-оптимизатором и администратором сайтов.

Опыт работы с 2009 года. Принимал участие более чем в 300 проектах.

Технологии которые использую: html, css, php, mysql, javascript и jquery, C#, Asp.net.

Макеты дизайна разрабатываю в PhotoShop.

Мной разработана собственная система управления сайтом. Она позволяет легко работать с сайтом, обрабатывать заказы или заявки, редактировать информацию на сайте. В некоторых случаях использую её для реализации вашего проекта, в других случаях использую cms-системы: WordPress, Bitrix, Jomla, Opencart, Modx, Drupal .

Немного о мобильной версии сайта.

Я разрабатываю как сайты с адаптивным дизайном (отлично отображаются на разных устройствах: компьютерах, планшетах и смартфонах), так и с отдельной мобильной версией.

Это зависит от Ваших задач и разницы отображаемой информации для различных устройств.

Занимаюсь продвижением сайтов, провожу аудит сайта, настройку seo, закупку ссылочной массы, а также настройку контекстной рекламы.

Могу разработать как просто продающий текст, текст легенду о компании, так и seo-ориентированный текст (по методу LSI).

На все работы предоставляю гарантию!

Жду вашего ответа.

С уважением, Максим Журавлёв