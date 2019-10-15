Здравствуйте, нужно внести правки на опенкарт
Работаю web-программистом, дизайнером по созданию макетов для сайтов и интернет-магазинов, seo-оптимизатором и администратором сайтов.
Опыт работы с 2009 года. Принимал участие более чем в 300 проектах.
Технологии которые использую: html, css, php, mysql, javascript и jquery, C#, Asp.net.
Макеты дизайна разрабатываю в PhotoShop.
Мной разработана собственная система управления сайтом. Она позволяет легко работать с сайтом, обрабатывать заказы или заявки, редактировать информацию на сайте. В некоторых случаях использую её для реализации вашего проекта, в других случаях использую cms-системы: WordPress, Bitrix, Jomla, Opencart, Modx, Drupal .
Немного о мобильной версии сайта.
Я разрабатываю как сайты с адаптивным дизайном (отлично отображаются на разных устройствах: компьютерах, планшетах и смартфонах), так и с отдельной мобильной версией.
Это зависит от Ваших задач и разницы отображаемой информации для различных устройств.
Занимаюсь продвижением сайтов, провожу аудит сайта, настройку seo, закупку ссылочной массы, а также настройку контекстной рекламы.
Могу разработать как просто продающий текст, текст легенду о компании, так и seo-ориентированный текст (по методу LSI).
На все работы предоставляю гарантию!
Жду вашего ответа.
С уважением, Максим Журавлёв
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