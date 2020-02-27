Laravel + php

Веб-программированиеЗавершен14 заявок297 просмотров
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Здравствуйте, нужен хороший специалист со знаниями laravel + php. Нужно верстку натянуть на laravel админку 

PHPLaravel
4 года назад
Yltima
Максим 
30 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
konderson
26 летКиргизия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$240
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
К сожалению не смогли договориться о первоначальной предоплате поэтому сделка не состоялась.