Laravel + php

Добрый день! Вёрстку сайта выполнили Нужно натянуть сайт на WP. На сайте есть корзина, каталог товаров, сами товары, фильтры, 3 разных меню, всего 11 разных страниц. В вёрстке есть несколько косяков (нужно будет подправить). Могу прислать макеты в ...