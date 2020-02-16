Правка в скрипте(парсере) - опыт работы Node.js и Puppeteer

Добрый день, На эстонский сайт [url=http://used.ee/]used.ee[/url] нужно добавить авторизацию по ID карте. Более подробного что это и как поставить можно узнать тут [url=https://www.id.ee/index.php?id=35748]https://www.id.ee/index.php?id=35748[/url] (На английском языке). Форма входа(3 значка ID-карта Mobiil-ID Smart-ID ) должны быть примерно как тут [url=https://rus.auto24.ee/users/login.php]https://rus.auto24.ee/users/login.php[/url] . Цена договорная. ...