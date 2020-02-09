Разработать сайт на Wordpress

$2000
Веб-программированиеЗакрыт22 заявки332 просмотра
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Задача

ТЗ во вложении 

    WordPressСайт на WordPress
    4 года назад
    goodwin79
    Рустам 
    44 годаРоссия
    12 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
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