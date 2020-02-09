Доработка сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, нужно доработать сайт на Битрикс. Описание задачи в файле.

4 года назад
tech-tool
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать соответствие выбора региона по городу при импорте

    $5

    Сделать соответствие выбора региона по городу при импорте в базе 2 таблицы город и регион с кодом нужно при импорте сделать автоматический выбор региона для города по названию.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать и натянуть блок, сайт на ВП

    Нужно сверстать и натянуть на движок данный блок http://joxi.ru/gmvao8wTvLzLGr Прототип предоставлю. [b]Работа блока следующая[/b]:  [list=1][*]При раскрытии[b] длинного отзыва [/b]блок вытягивается вниз, остальные блоки не изменяются. [*]При нажатии на кнопку [b]Показать ещё[/b] меняются блоки с отзывом на другие. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка формы входа

    Добрый день, На эстонский сайт [url=http://used.ee/]used.ee[/url] нужно добавить авторизацию по ID карте. Более подробного что это и как поставить можно узнать тут [url=https://www.id.ee/index.php?id=35748]https://www.id.ee/index.php?id=35748[/url] (На английском языке). Форма входа(3 значка ID-карта Mobiil-ID Smart-ID ) должны быть примерно как тут [url=https://rus.auto24.ee/users/login.php]https://rus.auto24.ee/users/login.php[/url] . Цена договорная. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Код функции

    Привет, нужно сделать или дать уже готовый код функции, которая будет скачивать информацию из бд в цикле и достаточно быстро. Laravel

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшой проект с функционалом тдс на PHP

    $300

    Мне нужно реализовать небольшую ТДС с поим функционалом. 1. Логирование запросов в таблицу 2. Фильтрация запросов * Страна (есть модуль) * ISP (есть модуль) * Уникальность по IP / IP + Useragent * Браузер / ОС * Проверка по дополнительным параметрам 3. ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Помочь с composer

    Поставил новое приложение, старое перестало работать (обновилось) Требуется помочь исправить ошибку или откатить

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рестриминг видео с сайта

    Есть сайт [url=https://tv.sfr.fr/channel/1]https://tv.sfr.fr/channel/1[/url] на нем есть стриминговые видео.  ([url=http://skrinshoter.ru/s/090220/ENc22MeB?a]http://skrinshoter.ru/s/090220/ENc22MeB?a[/url] ) Нужен скрипт (желательно nodejs, php или python), который будет получать по ссылке (в браузере) ссылку на потоковое видео, с последующей возможностью открытия её в VLC. Возможно есть какие-то другие способы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад