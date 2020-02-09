Доработка формы входа

1C-Bitrix
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Добрый день,
На эстонский сайт used.ee нужно добавить авторизацию по ID карте. Более подробного что это и как поставить можно узнать тут https://www.id.ee/index.php?id=35748 (На английском языке). Форма входа(3 значка ID-карта Mobiil-ID Smart-ID ) должны быть примерно как тут https://rus.auto24.ee/users/login.php . Цена договорная. Общение желательно телеграм. Жду предложений и уже обсудим более подробно.
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