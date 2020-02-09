Доработка сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки158 просмотров
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2 ошибки в видео скинул в  телеге подробности ) 

4 года назад
itworls
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
IlliaHr
Илья 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$60
2 дня
WMZ
красавчик ) сделал сложную работу раньше чем ожидалось )
Постановка задачи четкая. Оплата была через безопасную сделку, сразу же после выполненной мною работы. Коммуникация: всегда на связи, клиент вместе с разработчиком полностью в процессе! Рекомендую!