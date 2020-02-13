Сверстать и натянуть блок, сайт на ВП

Веб-программированиеЗавершен9 заявок589 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать и натянуть на движок данный блок http://joxi.ru/gmvao8wTvLzLGr Прототип предоставлю. Работа блока следующая

  • При раскрытии длинного отзыва блок вытягивается вниз, остальные блоки не изменяются.
  • При нажатии на кнопку Показать ещё меняются блоки с отзывом на другие.
  • При нажатии на Оставить отзыв открывается попап с формой оставления отзыва, поля-  Имя, email и текст отзыва обязательные) Дизайн попапа предоставлю.
Будут отзывы и из соц.сетей.

Если это отзыв из соц. сети,  то мы вставляем текстовый отзыв в админке,  прописываем ссылку на профиль пользователя, который его оставил. Автоматом на этом отзыве ставится иконка соц сети (вк  или инстаграмма)  и по клику на нее, происходит переход к профилю пользователя, оставившего отзыв.  

Пишите сразу оценку и сроки!

4 года назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
_divergent_
Дмитрий 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$12
1 день
WMZ
Дмитрий всегда на связи, опперативно вносит правки. Рада сотрудничеству, буду обращаться еще. ))
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Приятна в общении. Четкое ТЗ и понимание какой должен быть результат. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую )