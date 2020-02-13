Сверстать и натянуть блок, сайт на ВП

Нужно сверстать и натянуть на движок данный блок http://joxi.ru/gmvao8wTvLzLGr Прототип предоставлю. Работа блока следующая:

При раскрытии длинного отзыва блок вытягивается вниз, остальные блоки не изменяются.

блок вытягивается вниз, остальные блоки не изменяются. При нажатии на кнопку Показать ещё меняются блоки с отзывом на другие.

меняются блоки с отзывом на другие. При нажатии на Оставить отзыв открывается попап с формой оставления отзыва, поля- Имя, email и текст отзыва обязательные) Дизайн попапа предоставлю.

Будут отзывы и из соц.сетей.

Если это отзыв из соц. сети, то мы вставляем текстовый отзыв в админке, прописываем ссылку на профиль пользователя, который его оставил. Автоматом на этом отзыве ставится иконка соц сети (вк или инстаграмма) и по клику на нее, происходит переход к профилю пользователя, оставившего отзыв.

Пишите сразу оценку и сроки!