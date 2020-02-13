Сверстать и натянуть блок, сайт на ВП

1C-Bitrix
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Нужно сверстать и натянуть на движок данный блок http://joxi.ru/gmvao8wTvLzLGr Прототип предоставлю. Работа блока следующая:
- При раскрытии длинного отзыва блок вытягивается вниз, остальные блоки не изменяются.
- При нажатии на кнопку Показать ещё меняются блоки с отзывом на другие.
- При нажатии на Оставить отзыв открывается попап с формой оставления отзыва, поля- Имя, email и текст отзыва обязательные) Дизайн попапа предоставлю.
Если это отзыв из соц. сети, то мы вставляем текстовый отзыв в админке, прописываем ссылку на профиль пользователя, который его оставил. Автоматом на этом отзыве ставится иконка соц сети (вк или инстаграмма) и по клику на нее, происходит переход к профилю пользователя, оставившего отзыв.
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