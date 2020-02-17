Правки по сайту после переноса

$30
Веб-программированиеЗавершен4 заявки225 просмотров
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Антибот: 34+12=?

4 года назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
programbog
Никита 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
4 года назад
$30
1 день
WMZ
Единственный исполнитель, который взялся за доработки чужого кода на кастомной CMS. Спасибо за оперативность.
Отличный заказчик быстрая оплата, чёткая зада, всегда был онлайн. Рекомендую больше таких заказчиков)
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