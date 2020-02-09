Программист для Яндекс.Директ API

Сделать соответствие выбора региона по городу при импорте в базе 2 таблицы город и регион с кодом нужно при импорте сделать автоматический выбор региона для города по названию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в php-сервис встроить формирование отчётов по Яндекс.Директ, используя API.
Примеры: расход по дням, расход по кампаниям, поисковые фразы по дням.
Желательно найти программиста, у которого уже есть опыт работы с API систем контекстной рекламы. Пожалуйста, сразу указывайте ваш опыт в этой сфере, если он есть. Также прошу написать в заявке фразу «середина февраля», чтобы я понял что вы внимательно прочитали задание.
Оплата через Яндекс.Деньги, БС тоже возможна.
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