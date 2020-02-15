Приложение для Android/iOS

$300
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок244 просмотра
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Добрый день требуется  сделать  с нуля приложение для Android/iOS. Все в личку.

AndroidiOSПриложение для Android
4 года назад
ofiy
Юрий 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
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