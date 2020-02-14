Настроить цели и JavaScript событие в ЯМетрике для сайта tutnout.ru

Нужно настроить цели в Яндекс Метрике на событие, а именно на отправку заявки формы "Заказать звонок". В корзине "Оформить заказ" и в Купить в 1 КЛИК "Оформить заказ" в JavaScript-событиях. Не могу понять какие файлы отвечают за данные формы. Сайт сделан на OpenCart Version 2.3.0.2, на шаблоне NewStore.