Настроить цели и JavaScript событие в ЯМетрике для сайта tutnout.ru

Веб-программированиеЗавершен6 заявок183 просмотра
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Нужно настроить цели в Яндекс Метрике на событие, а именно на отправку заявки формы "Заказать звонок". В корзине "Оформить заказ" и в Купить в 1 КЛИК "Оформить заказ" в JavaScript-событиях. Не могу понять какие файлы отвечают за данные формы. Сайт сделан на OpenCart Version 2.3.0.2, на шаблоне NewStore.

Javascript
4 года назад
ilpamaf
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
timrod
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Пунктуальный и вежливый исполнитель. Работу выполнил качественно и в обещанный срок. Также объяснил подробно все шаги, дал хорошие советы и отлично разьяснил некоторые детали. Было приятно сотрудничать. Буду обращаться ещё. Определённо рекомендую!!!
Отличный заказчик. Легко общаться, ТЗ четкое, сработали оперативно. Однозначно рекомендую!-)
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