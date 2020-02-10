Мелкая доработка на Модх

$2
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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в админке  в одном виде документа при загрузке изображения не создается миниатюра,  нужно чтоб создавалась ,  также есть вид документа где это работает и миниатюра создается, при разработке видимо ошиблись.

4 года назад
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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