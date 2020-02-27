konderson

Андрей Коваленко konderson

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
PHP-программист

Выполняемые работы:

Проектирование и программирование сложных интернет-систем (сайтов, интернет-магазинов, порталов).

Интеграция интернет/интранет/порталов с программами бухгалтерии, личными

кабинетами, специализированным программным обеспечением, платежными

системами.

Создание баз данных и разнопрофильного программного обеспечения.

Стек технологий :

  • Php
  • Laravel
  • Vue
  • Js
  • jqueryy
  • MySql;Postgresl
  • Wordpress

  • дп(java;c#)
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Отзывы заказчиков

Yltima
Максим 
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$240
10 баллов
5 лет назад
Laravel + php
LaravelPHP
Отзыв недоступен.
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