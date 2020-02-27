PHP-программист
Выполняемые работы:
Проектирование и программирование сложных интернет-систем (сайтов, интернет-магазинов, порталов).
Интеграция интернет/интранет/порталов с программами бухгалтерии, личными
кабинетами, специализированным программным обеспечением, платежными
системами.
Создание баз данных и разнопрофильного программного обеспечения.
Стек технологий :
- Php
- Laravel
- Vue
- Js
- jqueryy
- MySql;Postgresl
- Wordpress
- дп(java;c#)
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$240
10 баллов
5 лет назад
LaravelPHP
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!