Мобильное приложения для продажи электронных книг

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Нужно разработать мобильное приложение, которое позволяло бы продавать книги в одном из электронных форматов, но при этом не позволяло бы их бесплатно размножать (копировать). Приложение должно использовать одну из систем оплаты через карточки (например Приватбанка) для расчета за книги. Электронный формат книг может предусматривать либо исключительно текстовые файлы с иллюстрациями, либо использование дополнительно медиафайлов.

6 лет назад
guest_15229165778422
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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