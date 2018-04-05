Книжный магазин

[u][b]Суть[/b][/u]: Есть приложение под iOS (написано на Objective-C) которое нужно доделать, т.к. был переход на новое API. Логику работы приложения переделывать не нужно. А также помочь выложить приложение на существующий аккаунт в AppStore (до этого приложение там ...