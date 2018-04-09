Опубликовать приложение в App store

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок109 просмотров
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Требуется русифицировать, изменить цветовую схему и опубликовать приложения на моем аккаунте App store: 

https://codecanyon.net/item/qrcode-barcode-reader/8859433

6 лет назад
goodwin79
Рустам 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад