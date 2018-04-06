Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок123 просмотра
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Приложение должно с помощью камеры распознавать 9-ти значный код из цифр на этикетке, сравнивать с базой и выдавать результат о наличии или отсутствии совпадений. OCR сделать на базе свободных проектов - Tesseract, либо аналогичного с возможностью обработки на стороне сервера (на данный момент нужна обработка на стороне приложения). База кодов для сравнения должна обновляться через интернет. Android 4.4.

6 лет назад
guest_15230282712123
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад