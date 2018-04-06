Консультация по платформе Flow XO

1.1 Анализ запуска приложения; 1.2 Анализ размера приложения; 1.3 Анализ возможностей и функций приложения. Поиск узких мест; 1.4 Анализ проблем, связанных с установкой и работой приложения; 1.5 Анализ реакции приложения на внешние прерывания; 1.6 Анализ отклика приложения; 1.7 Анализ потенциала расширения ...
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Добрый день
Есть ряд технических вопросов по платформе Flow XO.
Готов оплатить консультацию.
Просьба откликаться, только если есть реальный опыт работы с платформой
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