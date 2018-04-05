Анализ мобильного приложения iOS

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 1.1 Анализ запуска приложения; 

1.2 Анализ размера приложения; 

1.3 Анализ возможностей и функций приложения. Поиск узких мест; 

1.4 Анализ проблем, связанных с установкой и работой приложения; 

1.5 Анализ реакции приложения на внешние прерывания; 

1.6 Анализ отклика приложения; 

1.7 Анализ потенциала расширения функционала приложения; 

1.8 Анализ защищённости персональных данных. 

1.9 Общие рекомендации, пути расширения функционала и развития приложения. 

2.0 Составление ТЗ на исправление выявленных недостатков. 

iOS
6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад