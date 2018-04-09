Создание моб. приложения для продажи товара в розничные торговые точки

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок116 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- Динамическая база даных товаров, с описанием, фотографиями и прочее. Обновление остатков после заказов и приходов товара.

- Личные кабинеты клиентов, с возможностью просмотра архива заказов

6 лет назад
guest_15233014521984
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад