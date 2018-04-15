Мобильное приложение андройд

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки106 просмотров
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Приложение должно поддерживать:

ККМ Атол 15Ф

Эквайринг mPos injenico iCMP

Мобильное приложение Sberbank Mobile POS

тз пришлю лично

требуются примеры работ

6 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад