Приложение выполнение интернет-заказов такси без диспетчера (IOS/Andr)

Нужно разработать приложение аналогичное inDriver (https://itunes.apple.com/ru/app/indriver.ru/id780125801). Пассажир выбирает адреса подачи и доставки и цену которую он готов заплатить. После регистрации заказа, ближайшие водители от места подачи, видят заказ и берут его в работу. На экране смартфона пассажира отображается информация о том, какая машина будет подана, данные водителя, ориентировочное время подачи авто и активная геометрика заказанной машины на карте города.

Приложение разрабатывается для города Москва с дальнейшей возможностью подключения других городов.

Сколько будет стоить написание такого приложения, а также в какие сроки?