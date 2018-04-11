Разработка ПО - Определение размеров с 3D модели человека

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Исходные данные:

• 4 базовыевеличины обмеров (снятые с реального человека в мм): рост, обхват груди, обхват

талии; обхват бедер.

• 3D сканреального человека в формате ply, obj, off, stl (на выбор).

 

Получить навыходе:

Программу,которая позволяет:

• по заданным 4-мисходным базовым параметрам автоматически определить значения 50-ти различных

величин в мм: (обхват головы, расстояние от колена до ступни, расстояние от

локтя до плеча и т.п. - подробный перечень в ТЗ)

• получить 3Dмодель с нанесенными для 50-ти величин точками и значениями расстояний между

ними.

 

Срок выполнения:до 30 дней.

 

Стоимость указывайте в предложениях

6 лет назад
guest_15234539724385
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад