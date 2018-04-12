Создание мобильного приложения для ios и android

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок227 просмотров
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Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки.

AndroidiOS
6 лет назад
semenovav
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад