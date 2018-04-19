Доработать программу для Android

Мобильные приложенияЗавершен5 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать программу для Android .

Взять исходники с github и добавить в программу .

Проект Android Studio

Android
6 лет назад
yurijos
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vidalko
Михаил 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$25
3 дня
Отличная работа, рекомендую!
Всегда на связи и нет проблем с оплатой.