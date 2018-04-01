semenovav

Алексей semenovav

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

fooster
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нужна адаптивная версия сайта
Хороший заказчик Все выплатил Рекомендую к сотрудничеству.
Молодец Евгений! Сделал все в срок и отлично! Спасибо!
Ответный отзыв