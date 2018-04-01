Предлагаю в работу переделать шаблон сайта и добавить функционал: 1) Сайт городсело.рф на платном шаблоне classipress (Wordpress). 2) Переделать шаблон под макеты вложенные в архиве заявки. Макеты в psd. 3) К макету "городсело ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и срокиМобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! 1) Составить 25 положительных отзывов для компании "Твоя мебель" размещенной в 2гис.Якутск. 2) Каждый отзыв должен быть реалистичен, минимальное кол-во слов в отзыве 2 слова. 3) ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать мобильное приложение. ТЗ во вложенииМобильные приложения1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Предлагаем создать кроссплатформенное мобильное приложение для ios и android. ТЗ во вложении.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разместить подожительные отзывы о предприятии на площадках flamp, google, yandex. Отзывы могут дублироваться на разных площадках. Главное чтоб были уникальны на одной площадке.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно доработать или переделать шаблон, чтоб была адаптивная версия сайта (версия для смартфонов). Сайт приделе.рф. Цены и сроки интересуют.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад