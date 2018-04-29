Создание кроссплатформенного мобильного приложения для ios и android

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Добрый день!

Предлагаем создать кроссплатформенное мобильное приложение для ios и android. ТЗ во вложении.

AndroidiOS
6 лет назад
semenovav
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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