всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для android. Сервер готов, дизайн тоже! пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы! ссылками на опубликованные в play market
Создание кроссплатформенного мобильного приложения для ios и android
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Добрый день!
Предлагаем создать кроссплатформенное мобильное приложение для ios и android. ТЗ во вложении.
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