Доработать ios приложение

Нужна консультация и подготовка ios приложения к заливке в appstore. Поправить проект игры аналога слоты/рулетки – готовые исходники некоторых игр есть (они простые с минимум функций и графики), надо подписать функции отправки на сервер данных пользователя и в зависимости от ответа показывать игру или сайт в вебвью. Плюс некоторые условия показа игры или вебъвью собранные с телефона. Подробности исполнителю. Сразу пишите пожалуйста примерные сроки и стоимость, вы команда или индивидуальщик. Это не будет одиночный проект, потребуется несколько аналогичных приложений.