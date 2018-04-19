Сделать простое приложение на android

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок222 просмотра
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всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для android. Сервер готов, дизайн тоже!

пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы! ссылками на опубликованные в play market 

Android
6 лет назад
feeddy
Никита 
36 летКипр
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 отзывов