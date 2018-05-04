Переделать приложение на Android на JAVA

Есть уже написаное приложение на VUE JS но этот java script не подошел для тех целей что требовалось в приложении.

Сейчас оно скомплировано через WebView

Есть API

Вот само приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awcoding.volna.radiovolna

Проблемы которые так и не удалось решить.

Добавление ADMob на страницы приложения.

Запуск стандартного плеера устройства в трее, и другие проблемы которые по средством JavaScript не решить.

Вообщем нужно нативное приложение на JAVA. Поидее его нужно полностью переписать.

Есть программист который писал его, он сможет если что обьяснить функционал и тд....