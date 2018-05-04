Переделать приложение на Android на JAVA

Мобильные приложенияЗавершен3 заявки218 просмотров
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Есть уже написаное приложение на VUE JS но этот java script не подошел для тех целей что требовалось в приложении.

Сейчас оно скомплировано через WebView

Есть API

Вот само приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awcoding.volna.radiovolna

Проблемы которые так и не удалось решить.

Добавление ADMob на страницы приложения.

Запуск стандартного плеера устройства в трее, и другие проблемы которые по средством JavaScript не решить.

Вообщем нужно нативное приложение на JAVA. Поидее его нужно полностью переписать. 

Есть программист который писал его, он сможет если что обьяснить функционал и тд....

Android
6 лет назад
CeR6eR
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
WaideShery
Вадим 
35 летЕгипет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
25 отзывов
6 лет назад
$450
14 дней
Супер отлично получилось!!!! Человек очень круто разбираеться в JAVA. Минимум вопросов)
Хороший заказчик, всё прошло отлично. Благодарю за сотрудничество.