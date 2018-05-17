Приложение на Unity

Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать мобильное приложение с дополненной реальностью на Unity (Vuforia). Просьба отвечать если у вас есть только реальный опыт и желательно примеры работ.
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