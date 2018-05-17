Приложение на Unity

Мобильные приложенияЗавершен3 заявки226 просмотров
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Нужно сделать мобильное  приложение с дополненной реальностью на Unity (Vuforia). Просьба отвечать если у вас есть только реальный опыт и желательно примеры работ.

Unity
6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 минут назад
Выбранный исполнитель
darkflame_dx
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель, работает до победного всегда на связи, рекомендую!
Отличный заказчик!