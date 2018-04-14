Создание чат бота для Viber

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Здравствуйте, необходимо сделать чат бота по следующему тз, цена не окончательная, просьба писать сроки и цены выполнения работы

6 лет назад
guest_15217306727717
6 лет в сервисе
Был
4 года назад