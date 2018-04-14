Создание чат бота для Viber

Есть уже написаное приложение на VUE JS но этот java script не подошел для тех целей что требовалось в приложении. Сейчас оно скомплировано через WebView Есть API Вот само приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awcoding.volna.radiovolna Проблемы которые так и не удалось решить. Добавление ADMob на ...