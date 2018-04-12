Бот-перехватчик заказов такси сити мобил

$50
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок1446 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна программа для перехвата заказов от пользователей по определенным параметрам для водительского приложения такси сити мобил.

Бесплатный тестовый период от 3 дней обязателен.

6 лет назад
guest_15236964847985
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад