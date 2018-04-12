Реверс IOS приложений.

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, требуется реверс IOS приложений с последующим описанием всего функционала приложений, что как работает, что с чем взаимодействует - для дальнейшего написания похожего приложения.

iOS
6 лет назад
klez40
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад