Сделать простенькое ios приложение

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок146 просмотров
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всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для ios. Сервер готов, дизайн тоже!

пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы!

iOS
6 лет назад
feeddy
Никита 
36 летКипр
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 отзывов