Настройка монетизация приложения

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить Биллинг, (https://cp.payy.ru/all )затем настраиваем Приложение на Андройде.

Юзер заходит на Лендинг http://такси-заказ24.рф/ 

Установил приложение.

В приложении он видит сообщение с двумя кнопками

" Начать работу" 

и " Не сейчас"

(Если юзер нажал на кнопку не сейчас,приложениет закрывается.) 

И ячейка для ввода номера телефона.

Он вводит свой номер телефона,нажимает на кнопку "Начать работу Кнопка "Начать работу" она-же отправить СМС в Биллинг. Появляется Алерт с текстомперед отправкой подтверждения отправки СМС. На Лендинге надо поставить ссылку в АПК для того,что-бы человек скачивал приложение без перехода на goole а сразу с Ленда

6 лет назад
dimur7
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад