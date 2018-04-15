Настройка монетизация приложения

Настроить Биллинг, (https://cp.payy.ru/all )затем настраиваем Приложение на Андройде.

Юзер заходит на Лендинг http://такси-заказ24.рф/

Установил приложение.

В приложении он видит сообщение с двумя кнопками

" Начать работу"

и " Не сейчас"

(Если юзер нажал на кнопку не сейчас,приложениет закрывается.)

И ячейка для ввода номера телефона.

Он вводит свой номер телефона,нажимает на кнопку "Начать работу Кнопка "Начать работу" она-же отправить СМС в Биллинг. Появляется Алерт с текстомперед отправкой подтверждения отправки СМС. На Лендинге надо поставить ссылку в АПК для того,что-бы человек скачивал приложение без перехода на goole а сразу с Ленда