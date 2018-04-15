Настройка монетизация приложения

Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить Биллинг, (https://cp.payy.ru/all )затем настраиваем Приложение на Андройде.
Юзер заходит на Лендинг http://такси-заказ24.рф/
Установил приложение.
В приложении он видит сообщение с двумя кнопками
" Начать работу"
и " Не сейчас"
(Если юзер нажал на кнопку не сейчас,приложениет закрывается.)
И ячейка для ввода номера телефона.
Он вводит свой номер телефона,нажимает на кнопку "Начать работу Кнопка "Начать работу" она-же отправить СМС в Биллинг. Появляется Алерт с текстомперед отправкой подтверждения отправки СМС. На Лендинге надо поставить ссылку в АПК для того,что-бы человек скачивал приложение без перехода на goole а сразу с Ленда
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