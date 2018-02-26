Настроить Биллинг, (https://cp.payy.ru/all )затем настраиваем Приложение на Андройде. Юзер заходит на Лендинг http://такси-заказ24.рф/ Установил приложение. В приложении он видит сообщение с двумя кнопками " Начать работу" и " Не сейчас" (Если ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
надо доработать мобильное приложение встроив систему авто-платежа со списанием средств со счёта мобильного телефона без СМС подтверждения. Оплата ежемесячная после оплаты открывается доступ к контенту. Приложение скачивают с Лендинга.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сразу пишу. Работа только через Безопасную Сделку,предоплаты не отправляю!!! Надо написать для мобильного приложения скрипт который должен списывать у клиента с мобильного счета абонентскую плату раз в месяц и переводить деньги либо на яндекс ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется скрипт Аналог collector. Это скрипт для оплаты мобильного приложения с мобильного счета на Робокасса или яндекс деньги, банк картуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5000
Надо написать приложение для всех типов мобильных устройств. Приложение для работы такси для водителей Вот пример одного из списка таксометров. lk.taximeter.yandex.ru/lo... стоят заголовки X-Frame-Options: DENY Надо сделать приложение в котором будет: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад