dimur7

Дмитрий dimur7

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Настройка монетизация приложения

    Настроить Биллинг, (https://cp.payy.ru/all )затем настраиваем Приложение на Андройде. Юзер заходит на Лендинг http://такси-заказ24.рф/  Установил приложение. В приложении он видит сообщение с двумя кнопками " Начать работу"  и " Не сейчас" (Если ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка мобильное приложение

    надо доработать мобильное приложение встроив систему авто-платежа со списанием средств со счёта мобильного телефона  без СМС  подтверждения. Оплата ежемесячная после оплаты открывается доступ к контенту. Приложение скачивают с Лендинга.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется PHP скрипт для мобильного приложения

    Сразу пишу. Работа только через Безопасную Сделку,предоплаты не отправляю!!!   Надо написать для мобильного приложения скрипт который должен списывать у клиента с мобильного счета абонентскую плату раз в месяц и переводить деньги либо на яндекс ...

    PHP
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется мобильное приложение для работы водителя

    $5000

    Надо написать приложение для всех типов мобильных устройств. Приложение для работы такси для водителей  Вот пример одного из списка таксометров.    lk.taximeter.yandex.ru/lo...      стоят заголовки X-Frame-Options: DENY    Надо сделать приложение в котором будет:    ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад