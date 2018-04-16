Приложения для заполнения XML-документов

Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется участие разработчика для реализации проекта автоматического таможенного декларирования посылок из Китая (и других стран) в адрес Российских покупателей. Например, оформление посылок с
Aliexpress.
Суть проекта: транспортная компания передает нам пакет документов о поставке посылок в Россию. Их может быть от 100 до 5000 в день. В ручном режиме создать до 5000 таможенных деклараций невозможно. Однако, они все однотипные и этот процесс нужно сделать автоматическим.
Основные этапы работ:
1. Создать приложение, которое автоматически из предоставленных* XML-документов передает данные в подготовленные шаблоны других XML-документов, в том числе Пассажирскую таможенную декларацию.
Формат шаблонов XML-документов задан, некоторые поля должны быть редактируемы,
возможно, частично автоматизировано.
2. Поместить подготовленные документы в определенную папку
приложения для декларирования. В нашем случае это будет Alta-GTD (разработчики Альта-Софт).
Подробнее в приложении.
3. Функцию отправки декларацийв таможенные органы осуществляется через Alta-GTD, но процесс не
автоматизирован и нужно дополнение, которое будет создаваться совместно с
разработчиками Альта Софт. На этом этапе тоже потребуется поддержка при общении
с коллегами из Альта-Софт. (только информационные операторы имеют право
осуществлять электронный документообмен с таможней),
Задачи 1 и 3 связаны между собой – см. вложение.
4. По завершению декларирования необходимо по почте уведомить
транспортную компанию, получателя и других лиц по электронной почте.
5. Создать интерфейс соответствующий задачам. (Это надо обсудить,
есть черновик - визуализация)
*документы будут предоставлены по электронной почте, возможно в дальнейшемна виртуальные диски, если это будет надежней.
Данный проект требует не только разовой реализации приложения, но и поддержку в
течение несколько лет.
На этапе испытаний приложения потребуетсякорректировать приложение.
В 2018 году потребуется внесение изменений в Приложение в связи со вступлением в силу необходимости уплаты налогов с посылок для личного пользования.
Желателен опыт в разработке приложений для логистики или электронного таможенного декларирования.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт6 лет назад
всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для android. Сервер готов, дизайн тоже! пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы! ссылками на опубликованные в play marketМобильные приложения11 заявокЗакрыт6 лет назад
всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для ios. Сервер готов, дизайн тоже! пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы!Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить Биллинг, ([url=https://cp.payy.ru/all]https://cp.payy.ru/all[/url] )затем настраиваем Приложение на Андройде. Юзер заходит на Лендинг [url=http://xn---24-5cdba1ccete3fk.xn--p1ai/]http://такси-заказ24.рф/[/url] Установил приложение. В приложении он видит сообщение с двумя кнопками " Начать работу" и " Не сейчас" (Если юзер нажал на кнопку не сейчас,приложениет закрывается.) И ячейка для ввода номера телефона. Он ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать чат бота по следующему тз, цена не окончательная, просьба писать сроки и цены выполнения работыМобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужна программа для перехвата заказов от пользователей по определенным параметрам для водительского приложения такси сити мобил. Бесплатный тестовый период от 3 дней обязателен.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется программа для диспетчерской службы такси по функционалу и наполнению сопоставимая с яндекс такси, убер. Поддерживаемые языки французский , английский,китайский, русский.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, требуется реверс IOS приложений с последующим описанием всего функционала приложений, что как работает, что с чем взаимодействует - для дальнейшего написания похожего приложения.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть уже написаное приложение на VUE JS но этот java script не подошел для тех целей что требовалось в приложении. Сейчас оно скомплировано через WebView Есть API Вот само приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awcoding.volna.radiovolna Проблемы которые так и не удалось решить. Добавление ADMob на ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать мобильное приложение с дополненной реальностью на Unity (Vuforia). Просьба отвечать если у вас есть только реальный опыт и желательно примеры работ.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад