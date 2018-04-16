Приложения для заполнения XML-документов

Требуется участие разработчика для реализации проекта автоматического таможенного декларирования посылок из Китая (и других стран) в адрес Российских покупателей. Например, оформление посылок с

Aliexpress.

Суть проекта: транспортная компания передает нам пакет документов о поставке посылок в Россию. Их может быть от 100 до 5000 в день. В ручном режиме создать до 5000 таможенных деклараций невозможно. Однако, они все однотипные и этот процесс нужно сделать автоматическим.

Основные этапы работ:

1. Создать приложение, которое автоматически из предоставленных* XML-документов передает данные в подготовленные шаблоны других XML-документов, в том числе Пассажирскую таможенную декларацию.

Формат шаблонов XML-документов задан, некоторые поля должны быть редактируемы,

возможно, частично автоматизировано.

2. Поместить подготовленные документы в определенную папку

приложения для декларирования. В нашем случае это будет Alta-GTD (разработчики Альта-Софт).

Подробнее в приложении.

3. Функцию отправки декларацийв таможенные органы осуществляется через Alta-GTD, но процесс не

автоматизирован и нужно дополнение, которое будет создаваться совместно с

разработчиками Альта Софт. На этом этапе тоже потребуется поддержка при общении

с коллегами из Альта-Софт. (только информационные операторы имеют право

осуществлять электронный документообмен с таможней),

Задачи 1 и 3 связаны между собой – см. вложение.

4. По завершению декларирования необходимо по почте уведомить

транспортную компанию, получателя и других лиц по электронной почте.

5. Создать интерфейс соответствующий задачам. (Это надо обсудить,

есть черновик - визуализация)

*документы будут предоставлены по электронной почте, возможно в дальнейшемна виртуальные диски, если это будет надежней.

Данный проект требует не только разовой реализации приложения, но и поддержку в

течение несколько лет.

На этапе испытаний приложения потребуетсякорректировать приложение.

В 2018 году потребуется внесение изменений в Приложение в связи со вступлением в силу необходимости уплаты налогов с посылок для личного пользования.

Желателен опыт в разработке приложений для логистики или электронного таможенного декларирования.