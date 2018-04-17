Разработка приложения

всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для android. Сервер готов, дизайн тоже! пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы! ссылками на опубликованные в play market
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Необходимо разработать приложение для ios и android. Есть Т3.
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