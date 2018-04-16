Разработка технического задания

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Необходимо по словесному описанию разработать техническое задание на проектирование мобильного приложения.

Приложение включает в себя систему психологического тестирования, отображения результатов тестирования и рекомендаций.

6 лет назад
uria
63 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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