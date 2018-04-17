Написать Android приложение для публикации мероприятий

$190
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки155 просмотров
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Ищу андроид разработчика для написания приложения по созданию мероприятий. 

Необходимый функционал:

  • Вход только через соц. сети (fb и vk)

  • Создания, редактирование событий с геолокацией

  • Поиск по мероприятиям 

  • Свой профиль
Подробнее при обсуждении по скайпу или другому мессенджеру. 

Материалы - прототип, ТЗ выполнено в виде сценариев использования, к каждому экрану имеются пояснения об элементах экрана.

Бюджет указан на само приложение, бэкенд отдельно примерно за ту же сумму. В предложении указывайте цену, цена в заявке является максимальной. 

Если Вы пишите бэкенд, напишите Бэкенд вначале заявки.

Время выполнения - 2 недели, отклонение макс. 5 дней

Android
6 лет назад
MrCmMan
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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