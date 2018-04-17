Написать Android приложение для публикации мероприятий

Настроить Биллинг, ([url=https://cp.payy.ru/all]https://cp.payy.ru/all[/url] )затем настраиваем Приложение на Андройде. Юзер заходит на Лендинг [url=http://xn---24-5cdba1ccete3fk.xn--p1ai/]http://такси-заказ24.рф/[/url] Установил приложение. В приложении он видит сообщение с двумя кнопками " Начать работу" и " Не сейчас" (Если юзер нажал на кнопку не сейчас,приложениет закрывается.) И ячейка для ввода номера телефона. Он ...