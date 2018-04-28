Нужно создать мобильное приложение связанное с сайтом

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки

6 лет назад
semenovav
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Перенести функционал WebRtc из одного приложения в другое

    Нужно из проекта https://github.com/netguru/videochatguru-android перенести функционал Webrtc в другое приложение и использовать последнюю версию библиотеки. Нужны знания в dagger, kotlin и rxjava. Пишите сроки и стоимость работы

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение с дополненной реальностью

    Задача - разработка приложения с дополненной реальностью 7 готовых 3D моделей, отобразить на маркерах + в VR режиме, подключить загрузку озвучки по API, мультиязычный интерфейс, активация приложения по API UNITY и EasyAR Для андроид и иос От вас предложение ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн для мобильной игры

    Необходимо разработать дизайн для мобильной игры в стиле дефендер  защита крепости.   1. Пушка игрока  2 кадра.   2. 10 видов танков  каждый 2 кадра.   3. Стена перед пушкой  1 кадр.   4. Четыре фона для каждой сцены в игре.   5. Дизайн кнопок.   6. ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение на ios и android

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение на ios и android

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать приложение под Android

    Приложение с максимально простым дизайном. Работает без интернета. В приложении должны быть: -Формируемый и изменяемый пользователем список людей. Упорядочивается по алфавиту. - В отдельном окне - подробная информация о каждом человеке (изменяется так же пользователем). -Так же формируемый пользователем ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать моб приложение на базе сервиса Bubble.is

    $12

    Необходимо создать моб приложение через сервис bubble.is. Этот сервис выбран для максимального уменьшения бюджета на разработку, это будет демонстрационная версия. Суть приложения - это возможность создавать спор на деньги (например, я создаю спор о том что ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад